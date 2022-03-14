زوج أنيسة حسونة: الراحلة كانت مهتمة بخدمة الناس حتى آخر لحظة في حياتها

قال شريف ناجي، زوج الدكتورة أنيسة حسونة، إن زوجته الراحلة كانت مهتمة بخدمة الناس حتى آخر لحظة في حياتها، معقبًا: «كانت لآخر لحظة مهتمة بأنها تعمل حاجة تفيد الناس سواء كبار أو صغار، فقر أو محتاجين أو مرضى والمهم يكون في اللي بتعمله شيء يثمر للناس».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن آخر كلمات زوجته قبل وفاتها «قالت لي هل ينفع كده أني مبقتش قدرة أعتمد على نفسي في الحركة ولا اعمل حاجة وأني مبقتش قادرة أقف ولا اتحرك؟».

وتابع: «بالأمس كنا بنعمل فحوصات طول اليوم في يوم مرهق، وطول اليوم كان في تهالك في المجهود وروحنا بعد فحوصات عديدة، وكانت المفروض هنام وبعدين فضلنا قلقانين وراحت في النوم وفي الصبح كان في شوية قلق وبعدها بربع ساعة نفذ السر الإلهي».

وأعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، وفاة أنيسة حسونة الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب السابق.

وكتب الجارحي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديقة العزيزة د. أنيسة حسونة في ذمة الله.. ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة ويجعل كل أعمالها في مستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الناس وغيرها في ميزان حسناتها يا رب.. أرجوكم تدعو لها».