اتحاد المصريين بالسعودية: هناك حرية للتنقل الوظيفي في المملكة دون قيود

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن قرار إلغاء نظام الكفيل تحت مسمى تحسين العلاقة التعاقدية، ساعد على عملية التنقل الوظيفي بحرية تامة للمقيمين في المملكة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن العمالة المصرية في السعودية تقترب من 2.5 مليون مواطن في أكبر جالية على مستوى العالم من المصريين المتواجدين بالخارج، موضحًا أن كل العمالة كان يجب أن يكون لها كفالة في البداية، لكن حاليًا لا يوجد ما يسمى كفالة في المملكة لجميع الجنسيات، وليست المصرية فقط.

وأكد أن هناك حرية للتنقل الوظيفي بين الشركات المختلفة دون قيود، على عكس السابق فكان لا بد من موافقة الكفيل، لكن اليوم أصبح هناك منصة إلكترونية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي يدخل العامل من خلالها لطلب نقل خدماته.

وأوضح أن صاحب العمل لا يستطيع حاليًا تسفير العامل المصري بشكل نهائي، مضيفًا أنه أصبح لا يوجد ما يسمى بلاغات الهروب، الذي كان يعاني منها العمال المصريين، فأصبح كل شيء مرتبط بنظام إلكرتوني تابع لوزارة الموارد البشرية السعودية.

وشدد على أنه لا توجد مشكلات حالية خاصة برواتب العمالة المصرية في السعودية على مستوى المملكة، قائلا إنه لا يوجد حاليًا ما يسمى تأشيرة حرة، فالعامل يخرج من مصر متجهًا إلى صاحب عمل محدد بعقد محدد وبراتب محدد، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وحول العمالة الفردية، ذكر أن أي سعودي لديه أربع مهن فردية سيحمل تكلفة قدرها 9600 ريال سنوية عن كل عامل، لذا يجب على العمالة المصرية قبل الخروج من مصر أن تدرك أنه سيكون هناك مقابل مادي سنوي.