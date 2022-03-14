وفاة مدرب أكاديمية نادي المنيا الرياضي

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أعلن المركز الإعلامي لنادي المنيا الرياضي وفاة الكابتن رجب حفني مدرب أكاديمية نادي المنيا عن عمر يقارب الـ53 سنة.



وأصدر النادي بيان عزاء لأسرة الفقيد، معلنا عن توقف الأكاديمية لمدة 3 أيام حدادا علي روح الفقيد.