وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 86 هدفا استراتيجيا جديدا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تخطط لشلّ المصانع الأوكرانية التي تنتج أو تصلح الأسلحة والعتاد، لافتة إلى أن «أماكن وجود المرتزقة الأجانب في أوكرانيا معروفة، وستستمر بتوجيه ضربات عالية الدقة لها».

وأشارت إلى أنها «دمرت 86 هدفًا استراتيجيًا جديدًا»، منوهة إلى أن «الدول تتحمّل المسؤولية عن مقتل المقاتلين الحاملين جنسياتها ممن وصلوا أوكرانيا للقتال»، وذلك وفقًا لما أوردته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير الجيش الروسي، لجميع نقاط إطلاق النار التي استخدمها النازيون الجدد، وقواتهم في ضواحي مدينة ماريوبول وفي المناطق السكنية.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، أصبحت مدينتا ميليتوبول وخيرسون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية.