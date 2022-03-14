أمين الأمم المتحدة: فرض حظر جوي فوق أوكرانيا يؤدي إلى صراع عالمي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العديد من الدول درست وحللت فكرة فرض حظر جوي فوق أوكرانيا، لافتًا إلى أن فرض حظر جوي فوق أوكرانيا يهدد بخطر التصعيد وقد يؤدي إلى صراع عالمي.

وشدد خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع موضوع فرض حظر طيران جوي فوق أوكرانيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه «متفهم للدعوة الدراماتيكية من الحكومة الأوكرانية».

وأشار إلى أهمية وضع حد للهجوم على المدنيين والبنى التحتية المدنية، متابعًا: «هذا الهجوم نأسف له، وندد به إن كان متعمدًا، الغالبية الأكبر من الضحايا المدنيين، والبنى التحتية المدنية المدمرة نتيجة الحرب التي شنتها روسيا».

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتخاذ موقف الحياد التام.