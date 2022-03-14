معهد شئون الأمن العالمي: روسيا كانت تخطط لغزو أوكرانيا 72 ساعة فقط

قال الدكتور سيد غنيم، رئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع وأستاذ زائر بالناتو، إن الوضع الحالي بين روسيا وأوكرانيا ليس استثنائيا لكنه سابق لأوانه، منوهًا بأن العملية الروسية على أوكرانيا كان من المفترض أن تستغرق 72 ساعة فقط وفق تخطيط موسكو.

وأضاف، في مداخلة عبر الفيديو كونفرنس لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن روسيا تحاول الآن إيصال رسالة للعالم بأن هدفها ليس الهجوم العسكري على أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا تقول إن هجومها على أوكرانيا ناجح والجانب الغربي يشكك في ذلك، بينما روسيا لم تحقق أهدافها كافة من الهجوم على اوكرانيا، لذا فإن الحرب ستستمر لفترة.

وأشار إلى أن روسيا بدأت ضرب أهداف جديدة قالت إنها من أجل تشتيت الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى أنها تسعى لإعلان عدة جمهوريات داخل أوكرانيا، موضحًا أن استيلاء روسيا على الجزء الجنوبي سيفصل أوكرانيا عن أى منفذ بحري على البحر الأسود.

ونوه الدكتور سيد غنيم، رئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع وأستاذ زائر بالناتو، بأن موسكو تحاول الانتهاء من مرحلة استعادة الهيبة وفق الاستراتيجية الروسية فى 2015.