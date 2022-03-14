ليفربول يعلن غياب صلاح عن التدريبات

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب النجم المصري محمد صلاح، عن التدريبات التي خضع لها الفريق اليوم استعدادا لمواجهة أرسنال الأربعاء القادم في الدوري الإنجليزي.

ولا تزال هناك شكوك حول مشاركة الفرعون المصري أمام أرسنال في الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

وتعرض صلاح لإصابة في اللقاء الماضي أمام برايتون، بعدما سجل هدفا للريدز من ركلة جزاء.

وطمأن الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، الجماهير على إصابة صلاح وأكدت أنها ليست خطيرة.

وتسعى جماهير الكرة المصرية لرؤية صلاح في التدريبات الجماعية أو مباريات ليفربول من أجل الإطمئنان عليه قبل مواجهة منتخب السنغال في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم.

حيث يستضيف منتخبنا الوطني نظيره السنغالي يوم 25 مارس الجاري في مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة يوم 29 من نفس الشهر.