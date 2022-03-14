قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي ينهي إعداد المجموعة الرابعة من العقوبات ضد روسيا بما فيها العقوبات ضد الشخصيات والمجالات.

وصرّح في مؤتمر صحفي في مقدونيا الشمالية، بحسب وكالة "نوفوستي": "يمكنني الإعلان أننا ننهي تنسيق المجموعة الرابعة من العقوبات التي ستخص مجالات من الاقتصاد وشخصيات منفصلة".

وأضاف أنه ستتم بعد تنسيق العقوبات من قبل المندوبين الدائمين لبلدان الاتحاد الأوروبي، الموافقة عليها نهائيا في مجلس الاتحاد الأوروبي عن طريق إجراء فني مكتوب.

وأفادت وسائل إعلام سابقا، بأن مجموعة جديدة من العقوبات ستُضم بالإضافة إلى القيود المفروضة على شخصيات، تعليق الصادرات للسلع الكمالية إلى روسيا ووقف الاستثمار في قطاع الطاقة والقيود في صناعة المعادن.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.