الكرملين: الجيش الروسي لا يستبعد السيطرة الكاملة على مدن أوكرانيا ذات التعداد السكاني الكبير

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد السيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى ذات التعداد السكاني الكبير.

وأضاف بيسكوف في تصريح: "بضمان أقصى قدر من أمان السكان المدنيين، فإن وزارة الدفاع لا تستبعد إمكانية السيطرة بشكل كامل على المناطق السكنية الكبيرة، والتي هي بالفعل تحت الحصار اليوم، مع استثناء المناطق المستخدمة من أجل الإجلاء الإنساني"، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة متطورة، والتي تصيب فقط منشآت البنية التحتية العسكرية والمعلوماتية.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعطى تعليمات في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا بعدم اقتحام المدن، بما في ذلك مدينة كييف بسبب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد مقاتلة هجومية روسية من طراز "سوخوي25" تمكن من التحكم والهبوط بسلام بعد إصابة طائرته بصاروخ من نظام الدفاع الجوي المحمول في أوكرانيا.

وقال بيان للدفاع الروسية، اليوم: "أثناء قيامها بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أُصيبت طائرة هجومية من طراز "سوخوي25" بصاروخ من نظام صاروخي مضاد للطائرات محمول على الكتف، أطلقه جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من الأرض".

وأضاف البيان: "وقد اكتشف قائد الطائرة الثانية في السرب إطلاق الصاروخ الثاني، فأخذ وضعية حماية للطائرة المصابة الأولى وأطلق مصائد حرارية، مكنته من تحويل مسار الصاروخ"، موضحا أن قائد المقاتلة المتضررة أبلغ عن فشل أنظمة التحكم والمراقبة لطائرته وهيأ طائرته للهبوط بعد إطفاء محركها المتضرر بمساعدة توجيهات قائد الطائرة الثانية، وأتم الهبوط دون أضرار.