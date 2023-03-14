زاهي حواس: لا ذكر لأنبياء الله في الآثار المصرية القديمة

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه «لا يوجد ذكر لأنبياء الله في الآثار المصرية القديمة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين: «لا يوجد بتلك الآثار ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقًا، وحديثي هنا ليس عن الدين».

وأكمل: «أتحدث عن الآثار وما هو مكتوب باللغة المصرية القديمة على الآثار نفسها، فسيدنا إدريس لا ذكر له إطلاقا في التاريخ الفرعوني».

واستطرد: «بالنسبة لقصة سيدنا يوسف، ذكرت قصة مشابهة لها في العصر الروماني أن المياه لم تأت لمنابع النيل وفرعون قدم قرابين للآلهة لعودة المياه، ولا نعرف إذا كانت منقولة من نص قديم أو لا، ولكن لم يذكر اسم سيدنا يوسف».