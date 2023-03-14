مياه الجيزة تنشر معداتها تحسباً لسقوط أمطار

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نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، معداتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت قد أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن وجود فرص لسقوط أمطارا خفيفة إلي متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وشهدت محافظات المنوفية والشرقية ودمياط سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة وغزيرة.

وتقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بالمتابعة الدائمة والمستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.