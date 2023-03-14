بايدن: جيمي كارتر طلب مني إلقاء خطاب التأبين بعد وفاته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر طلب منه إلقاء خطاب تأبينه بعد وفاته.

وأوضح بايدن، خلال مناقشة الحالة الصحية لكارتر، خلال حفل جمع التبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية في رانشو سانتا بولاية كاليفورنيا: "لقد أمضيت وقتا مع جيمي كارتر، وأخيرا قد حاصره المرض"، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف: "لكنهم (الأطباء) وجدوا طريقة لإبقائه على قيد الحياة لفترة أطول بكثير مما كانوا يتوقعون لأنهم توصلوا إلى إنجاز علمي".

وتابع: "لقد طلب مني أن ألقى خطاب تأبينه، معذرة لا ينبغي أن أقول ذلك".

وأعلنت مؤسسة كارتر الشهر الماضي أن الرئيس الأمريكي الأسبق (98 عاما)، قرر قضاء الوقت المتبقي في المنزل مع عائلته وتلقي رعاية المسنين".

وقالت كيم فولر، ابنة أخت كارتر، لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" الامريكية، بعد أيام أن كارتر كان في حالة معنوية جيدة، "يأكل ويتحدث".

وتغلب كارتر، على سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ في عام 2019، وبدأ في تلقى العلاج من السرطان في عام 2015. ويتمتع بايدن وكارتر بصداقة امتدت لعقود. ووصفه كارتر في رسالة تأييد عام 2020، بأنه صديقه المخلص و"الداعم الأول والأكثر فاعلية في مجلس الشيوخ".