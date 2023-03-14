بدء اجتماعات تطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الـ12 للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي.



ويتضمن مشروع، جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر على مدى 3 أيام عدد من البنود الهامة ومن أهمها، اختصاصات لجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات التجارية والإجراءات القانونية لدخول اللوائح والاتفاقيات حيز النفاذ، في ضوء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



ويبحث آلية فض المنازعات التجارية القديمة والجاري تحديثها، ومحكمة الاستثمار العربية، والاستشهاد برأي إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشؤون القانونية، والاتفاقيات والملاحق التجارية المبرمة حاليا في إطار الجامعة العربية.



وستقوم اللجنة، بمراجعة لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قامت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بتحديث مواد اللائحة وسيتم مراجعتها في هذا الاجتماع حتى يتم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



وتناقش اللجنة، الملاحق الخاصة باللائحة والذي يتضمن إجراءات عمل فريق تسوية المنازعات، والمدد الزمنية اللازمة لكل إجراء سيتم اتخاذه من قبل الدول الشاكية والمشكو في حقها، والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في حل النزاعات بين الدول الأعضاء من حيث إجراءات ترشيحهم، والالتزامات الخاصة بهم وواجباتهم، وسرية المحاضر، والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء موضوع الشكوى.