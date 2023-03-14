اتحاد منتجي الدواجن: سيتم طرح 50 ألف طن ذرة في البورصة السلعية الأسبوع المقبل

قال محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هيئة السلع التموينية ستطرح 50 ألف طن ذرة صفراء في البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أخبره به أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة السلعية.

وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت على شراء 50 ألف طن ذرة من رومانيا فى بداية العام الجاري، و60 ألف فى بداية شهر فبراير الماضي، ليصل إجمالى الكمية المستوردة إلى 110 آلاف طن موزعة على شحنتين.

وأضاف العناني، أن القطاع حاليا يعاني من ندرة الأعلاف بشكل أكثر حدة من الأزمة الماضية في نهاية عام 2022.

وتساءل العناني قائلا: «كيف سنعيد صغار المربيين إلى القطاع والوضع الحالي ينفر كبار المنتجين أيضا»، مضيفا أن صناعة الدواجن في مصر أوشكت على الأنهيار تماما إذا لم يتم توفير مكونات الأعلاف بأسرع وقت.

ويرى العناني أن تكرار أزمة الأعلاف تؤدي إلى انعدام ثقة المنتجين في القطاع، مما يدفع البعض إلى التخلص من الدواجن والكتاكيت، مثلما حدث العام الماضي، عندما قام بعض المنتجين بإعدام الكتاكيت.

وأشار العناني إلى أن طرح 50 ألف طن في البورصة السلعية أو طرحهم لمصانع الأعلاف مباشرة سيساهم في تهدئة السوق خلال الفترة الحالية، مشدد على ضرورة استمرارية الطرح وزيادة الكميات خلال الفترة المقبلة.