برلماني: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة نقلة كبيرة لمصر

أعرب اللواء ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، عن تقدير نواب الشعب المصري لجميع القائمين على العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنها «تعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم جميع المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات».

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، اليوم الاثنين، بالمستوى المتميز لمنظومة العمل بالشبكة، الذي بعث في نفوسهم الطمأنينة لقدرة الدولة المصرية بجهود أبنائها المخلصين، على تخطي الصعاب والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف الأزمات بالأسس العلمية المدروسة.

وأكمل: «تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسي بالشبكة، واستمعوا إلى شرحا مفصلا لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفوري مع مختلف البلاغات والاستغاثات بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، كما شاهد الوفد عددًا من السيناريوهات لبلاغات من مناطق مختلفة في أزمنة متداخلة وكيفية التعامل الأمثل معها».

ونظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ للتعرف على آلية العمل بالشبكة، ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذى تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات.