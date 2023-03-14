القيادة العليا الأوكرانية تتعهد بعدم تسليم باخموت

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أصرت القيادة العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، على عدم التنازل عن مدينة باخموت المحاصرة شرقي البلاد للقوات الروسية.

وقال مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أعضاء القيادة العليا وافقوا بالإجماع على مواصلة الدفاع عن المدينة بعد شهور من القتال الضاري.

وكتب قائد الجيش فاليري زالوجني عبر موقع فيسبوك: "العملية الدفاعية في هذه المنطقة تحظى بأعلى أهمية استراتيجية لصد العدو"، وأضاف أن الدفاع عن باخموت ضروري لحماية الجبهة بأكملها.

وتحاول الوحدات الروسية، بقيادة قوات فاجنر من المرتزقة، السيطرة على المدينة بأي ثمن، عن طريق إرسال موجات من المجندين غير المجهزين ضد المواقع الأوكرانية الثابتة.

ونجح المقاتلون الروس حتى الآن في حصار المدينة من ثلاث جهات. وقد تم تدمير باخموت إلى حد كبير الآن، وذكرت تقارير أن الجانبين تكبدا خسائر فادحة بالفعل في القتال.

وتتوقع روسيا تقدم قوات أوكرانية في منطقة دونيتسك لدعم باخموت. وأفادت تقارير روسية بأن عدة كتائب أوكرانية تمركزت بين بلدتي سلوفيانسك وكوستيانتينيفكا لهذا الغرض.

ورغم ذلك، لا تسمح الأوحال التي تكسو المنطقة في فصل الربيع حتى الآن بالتقدم السريع للقوات بعيدا عن الطرق الممهدة.