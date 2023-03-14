تراجع حاد لأسعار النفط بسبب القلق من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

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تراجعت أسعار النفط بشدة خلال تعاملات اليوم الاثنين في ظل المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانهيار مصرف سيليكون فالي بنك "إس.في.بي".

ورغم تعهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان أموال المودعين وتأكيدها أن الأزمة المالية التي فجرها انهيار بنك الاستثمار الأمريكي العملاقة ليمان برازارز في خريف 2008 لن تتكرر، تراجعت أسعار الأسهم في أغلب بورصات العالم.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الخزانة ومؤسسة ضمان الودائع الاتحادية الأمريكية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين في البنكين بما في ذلك الودائع التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 88ر1 دولار أي بنسبة 40ر2% إلى 80ر74 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدر 40ر2 دولار أي بنسبة 88ر2% إلى 38ر80 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك في حين تتركز الأنظار غدا على بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل في ظل توقعات قوية بزيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

كما تترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يومي21 و22 مارس الحالي، واجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي يوم 23 مارس الحالي.

وتراجعت التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة في ظل تداعيات ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة على الإطلاق.