نفى أشرف عبدالعزيز محامي محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وصول اللاعب لحل ودي مع نادي الزمالك.

وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: «هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي حديث عن حل ودي للأزمة أو طلب لتقسيط الغرامة».

وأضاف: «آخر اتصال لحل الأزمة مع الزمالك، كان منذ أشهر مع رئيس النادي مرتضى منصور، ومحاولات الاتفاق وحل الأزمة فشلت بسبب طلب الأخير عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي».

وأوضح محامي كهربا: «طلب منصور قوبل بالرفض من مجلس إدارة الأهلي، لأنه ليس طرفًا في أزمة اللاعب».

وأتم: «ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن النادي الأهلي سيقف مع اللاعب في أزمته مع الزمالك، وسيتم دفع قيمة الغرامة في آخر يوم خلال فترة السماح التي منحها فيفا».