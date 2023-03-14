فاينانشال تايمز: محاكمة كبرى لشركات التأمين في 2024

تواجه شركات التأمين «محاكمة كبرى» في المحكمة العليا بلندن في عام 2024 بسبب رفضها دفع مليارات الدولارات كتعويض لشركات تأجير طائرات بقيت طائراتها في روسيا.



وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن المؤجرين طالبوا بإعادة الطائرات لكن شركات الطيران لم تلتزم بالمتطلبات وأعادت تسجيل الطائرات واستمرت في استخدامها.



في الوقت نفسه، أصرت شركات التأمين على أن مصادرة الطائرة لا تعتبر خسارة بموجب شروط التأمين، وبالتالي رفضت الدفع.



ورفعت شركة "AerCap" المؤجرة دعوى قضائية بقيمة 3.5 مليار دولار بحق 116 طائرة و23 محركًا، والمتهمون هم شركات "AIG" و"Fidelis" و"Lloyd's of London".



كما أجرت الشركة تأمينا الطائرات ضد الخسائر من "مخاطر الحرب" بمبلغ 1.2 مليار دولار.



وقرر القاضي كريستوفر بوتشر، دمج القضايا في محاكمة واحدة كبيرة، ما "يوفر قدرا كبيرا من الوقت"، في وقت قوبل فيه هذا القرار بردود فعل مختلفة.



ووصف مارك هوارد، المتحدث باسم "AerCap"، المحاكمة المشتركة المزمعة بأنها "كابوس إجرائي"، قائلاً: «المؤجر يريد حل القضية في أقرب وقت ممكن. وتشير الأدلة إلى أننا خسرنا إما مليار دولار أو 3 مليارات دولار من جيبنا الخاص، وهذا مبلغ هائل من المال».



وأيّد في الوقت ذاته دمح القضايا في محاكمة واحدة، مشيرا إلى تشابه في الادعاءات.