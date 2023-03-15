‏‎لاعب ليفربول: القبض على فينيسيوس مفتاح إقصاء ريال مدريد

وصف البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول اليوم الثلاثاء، مواطنه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بأنه "اللاعب الرئيسي" الذي يجب مراقبته، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال فابينيو خلال المؤتمر الصحفي الرسمي في ملعب (سانتياجو برنابيو): "فينيسيوس في أفضل أوقاته، فمنذ الموسم الماضي وهو أحد أهم اللاعبين في مدريد. في مباراة الذهاب أظهر أنه في مستوى مرتفع، وأنه أحد اللاعبين الأكثر حسما في كرة القدم العالمية".



‏‎وأضاف لاعب وسط الريدز: "هدفه الأول في ملعب أنفيلد أحرزه من العدم، وإيقافه يعد تحديا كبيرا، ولكن إذا أردنا امتلاك فرص للتأهل للدور التالي يجب ألا نترك له مساحات وأن نحاول إيقافه. هذا ليس أمرا يسيرا لأنه دائما ما يجد مساحات ويقوم بشيء كبير في المباراة. نعلم أنه اللاعب الرئيسي في مدريد".

‏‎وشدد على رغبتهم في إظهار أسلوبهم الخاص للفوز على الخصم، والبحث عن احتمالات تأهلهم للدور ربع النهائي.



‏‎وأكد لاعب الوسط البرازيلي "الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا ولكنه لم يصبح مستحيلا بعد، يجب أن تكون لدينا الدوافع لخوض مباراة في التشامبيونزليج. إنها مباراة في ثمن النهائي وفي ملعب مثل البرنابيو وهذا وحده دافع كبير".



‏‎وختم: "موقفنا في رحلة التأهل صعب للغاية، ولكن يجب أن نقدم أفضل مباراة وبذكاء. الفوز وحده ليس كافيا، يجب أن نسجل 3 أهداف لنصل للأشواط الإضافية على الأقل. وعلينا أن نستمتع بالمباراة".