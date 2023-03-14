نفت الفنانة علا غانم، تزوجها من رجل ملياردير أو مليونير في الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة زوجها الأخير بأنه «رجل عادي مصري أمريكي التقته صدفة بأمريكا».



وقالت خلال لقاء لبرنامج «صبايا الشمس»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر فضائية «الشمس»، إن زوجها الأخير أخبرها عن بيعه لمحطة وقود وملهى ليلي يملكهما بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما التقته في أمريكا عام 2005.



ولفتت إلى أنه أخبرها برغبته في التقاعد؛ لأنه عمل لفترة طويلة على مدار حياته، موضحة أنه عرض عليها الزواج أثناء تواجدها بأمريكا، لكنها رفضت لأنه طلب الأمر بشكل سريع ومفاجئ.



وروت أنها عادت إلى مصر في ذلك التوقيت لالتزامها باستكمال تصوير فيلم «حريم كريم»، ومجموعة من الأعمال الأخرى، قائلة إنها فوجئت بتواجده في مصر خلال أقل من شهر على لقائهما في أمريكا.



وذكرت أنه طلب منها الزواج بإلحاح وإصرار، مضيفة أنها وافقت على الأمر؛ بسبب حاجتها لوجود رجل إلى جوارها في تلك المرحلة.



وأشارت إلى أن زوجها الأخير كان يكبرها بنحو 15 عامًا، معقبة: «حسيت إنه هيكون احتواء وسند ليا وهيساعدني في اللي جاي، وخاصة إن بناتي بيكبروا وبمثل ووقتي مش فاضي».



وأوضحت أنها ظلت 11 عامًا عزباء عندما انفصلت عن زوجها الأول أبو بناتها، ثم تزوجت مرة أخرى ثانية زيجة وصفتها بـ«الفاشلة» استمرت 6 أشهر، ثم تزوجت زوجها الأخير بعد 5 أو 6 شهور من الانفصال.



وقالت إنها تزوجت زوجها الأخير آخر عام 2005 في مصر واستقرا فيها، ثم غادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر عام 2017، مؤكدة أنهما منفصلان الآن.





