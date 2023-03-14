استمرار التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع مراكز الشباب في المنيا بمجالات الفنون التشكيلية

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انطلقت فاعليات التصفيات التمهيدية لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع 2023 بمحافظة المنيا، وذلك فى مجالات الفنون التشكيلية "رسم، حفر، تصوير زيتي، نحت".

وقال مندى محمد عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن الأدوار التمهيدية شارك فيها 35 متسابقا موزعين على جميع مجالات الفنون التشكيلية، علما بأنه سيتم تصعيد خمسة أعمال من كل مجال يمثلوا المحافظة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتكونت لجنة التحكيم والتقييم من الدكتور أحمد رجب صقر عميد كلية الفنون الجميلة سابقا جامعة المنيا، والدكتور محمد عبد المنعم إبراهيم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والدكتور أحمد محمد سعد الحداد، مدرس مساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.