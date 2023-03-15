هالاند يكسر أرقاما قياسية بعد الخماسية ضد لايبزيج في دوري الأبطال

أصبح القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند أصغر لاعب يتخطى حاجز 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله خمسة أهداف (ميجا هاتريك) لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة ضيفه لايبزج الألماني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند هدفين في غضون دقيقتين على استاد الاتحاد ليبلغ حاجز 30 هدفا في دوري الأبطال قبل أن يضيف الهدف الثالث في الرمق الأخير من الشوط الاول، وأتبع ذلك بتسجيل هدفين أخرين في الشوط الثاني.

وفى سن الـ22 عاما و236 يوما أصبح هالاند أصغر لاعب يتخطى حاجز الـ30 هدفا في دوري الأبطال، بفارق 116 يوما عن الهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وحقق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني هذا الإنجاز في سن الثالثة والعشرين و131 يوما فيما سجل النجم السابق لمنتخب إسبانيا راؤول جونزاليس هدفه رقم ثلاثين في سن الرابعة والعشرين و91 يوما.

ولم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي حطمه هالاند، فقد أحرزه هدفه رقم ثلاثين في مباراته رقم 25 بدوري الأبطال، وهو رقم قياسي أخر، حيث تفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي والذي سجله هدفه الثلاثين بالبطولة القارية في مباراته رقم 34 بينما فعل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الإنجاز ذاته في مباراته رقم 46.