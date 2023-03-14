المستقبل السياسي لبايدن على المحك بعد الموافقة على مشروع للنفط مثير للجدل

وكان ذلك التعهد من العوامل التي ساعدته على كسب دعم الديمقراطيين المناصرين للبيئة وناشطي المناخ دون أن يكون لديهم ما يؤكد وجود سجل جيد لبايدن في هذه القضية.

رغم ذلك، كسر الرئيس الأمريكي وعده العام الماضي عندما أعلنت الإدارة الأمريكية خططا لبيع امتيازات إيجار أراض للتنقيب تحت ضغط محاكم أمريكية.

ومن المرجح أن يقول البيت الأبيض إن قرار الموافقة على مشروع "ويلو" جاء نتيجة لحكم المحكمة الصادر في هذا الشأن.

وتمتلك شركة كونكوفيليبس للنفط امتياز إيجار التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة منذ عام 1999، وقد يكون لديها حجة دامغة لمعارضة أي قرار من شأنه أن يعطل خططها.

وتعلم إدارة بايدن تمام العلم أن هذا المشروع - من منظور مناخي خالص - لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للموافقة عليه.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة دون مواربة أنه إذا أراد العالم الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، يجب ألا تفتح مشروعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.