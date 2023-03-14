أبطال «سر عودة طاقية الإخفاء»: ليس له علاقة بفيلم عبدالمنعم إبراهيم

العمل يقدم كوميديا عصرية.. ويوجه رسائل هادفة للجمهور

يواصل أبطال وصناع الفيلم السينمائى الجديد «سر عودة طاقية الإخفاء» تصوير أحداث العمل بمنطقة مصر الجديدة تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك فى بطولة الفيلم كل من محمود الليثى، تونى ماهر، وليد فواز، ليلى عز العرب، نانسى صلاح، والعمل من تصوير تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج رامى رزق الله.

رصدت «الشروق» بعضا من كواليس التصوير وتحدثت مع صناع العمل عن تفاصيله وموعد عرضة ورسالته للجمهور، حيث قال الفنان محمود الليثى إن عودة طاقية الإخفاء ليس له علاقة بالفيلم القديم الذى قدمه النجم الراحل عبدالمنعم إبراهيم، وتدور القصة حول ماذا لو أحد يملك طاقية الإخفاء فى العصر الحديث وهل ستكون لها منافع كثيرة أم أضراره أكثر، وذلك فى إطار كوميدى تشويقى مسلى وممتع للجمهور.

وتابع الليثى: أجسد فى الفيلم شخصية رجل عادى لا يملك أى مميزات فى الحياة، سلبى للغاية لا يوجد عنده أى طموحات أو أهداف يسعى لها، وهذا يسبب له مشاكل كثيرة، حتى يجد طاقية الإخفاء وتتغير حياته رأسا على عقب.

وتحدث الفنان وليد فواز عن العمل قائلا: فيلم طاقية الإخفاء وجبة كوميدية خفيفة أتوقع أنها ستنال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وأجسد شخصية مجدى معلقة وهو رجل شرير للغاية يتسبب فى كل المشاكل ويحاول معرفة سر طاقية الأخفاء وسرقتها من البطل، كل ذلك فى إطار كوميدى، وعندما قرأت السيناريو تحمست كثيرا فالعمل يقدم كوميديا عصرية غير معتادة على الجمهور.

واستكمل فواز حديثة عن تشابه اسم الفيلم بـ«سر طاقية الإخفاء» بطولة عبدالمنعم إبراهيم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تشابه بين الاثنين ولا تصح المقارنة بينهما من الأساس فنحن إذا حققنا نصف نجاح العمل الأصلى سيكون ذلك إنجازا عظيما لا يحلم به صناع الفيلم جميعا.

وقال تونى ماهر عندما قرأت سيناريو «سر عودة طاقية الإخفاء» شعرت أن الأحداث ممتعة والفكرة جديدة رغم تكرارها فى فيلم قديم ولكن فى هذا العمل يتم طرحها بشكل مختلف تماما، وهذا شجعنى للمشاركة فى الفيلم دون تردد وأثق أنه سينال إعجاب الجمهور.

وأضاف: أقدم شخصية «تريند» وهو شخص يعشق الغناء على طريقة الراب وصديق البطل المقرب، وقمت بمذاكرة الدور بشكل كبير، واكتشفت أن صناعة أغانى الراب صعبة جدا، وتأثرت كثيرا بشخصيات شهيرة فى مجال الراب مثل ويجز وفليكس، وفى هذا الفيلم سأطرح كل ما يخص مجال غناء الراب بتفاصيله.

وكشفت أيضا الفنانة دنيا ماهر عن شخصيتها فى العمل، وقالت إنها تجسد أنيسة النمرودة، وهى شخصية غيورة جدا ودائما تنظر فى رزق غيرها ولكن بشكل كوميدى خفيف، وأكثر المشاهد تجمعها بالليثى والفنانة ليلى عز العرب والكوليس مليئة بالضحك والحب وهذا سيظهر على الشاشة.

وأضافت دنيا أنها ضد وجود طاقية الإخفاء فى الحياة فهى ستكون سببا فى مشاكل كثيرة وهذا ما سنشاهده فى الفيلم ولكن بشكل كوميدى والعمل أيضا يحمل الكثير من الرسائل المهمة وكل الصناع العمل بذلوا أقصى جهد للأظهرها بشكل يليق بالجمهور.

وأعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى فيلم «سر عودة طاقية الإخفاء»، مشيرة إلى أن العمل بطولة شبابية وهى دائما تدعم الشباب وأيضا القصة خفيفة وجميلة للغاية، وليس لها علاقة بالفيلم القديم تماما سوى تشابه الاسم فقط، والكواليس ممتعة وأتمنى عمل الكثير من أفلام الكوميديا هذه الأيام فالجمهور يحتاج إلى الضحك.

وكشفت ليلى عن شخصيتها فى العمل، وقالت إنها تجسد حماة بطل العمل محمود الليثى التى تقوم بإجباره على الزواج من ابنتها وتطلب منه المعيشة فى منزل العائلة الخاص به وتدور الأحداث بينهم فى إطار كوميدى داخل البيت، أوعد الجمهور بكوميديا جديدة فى هذا العمل.