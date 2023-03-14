العاملون في البنك المركزي بسريلانكا ينضمون للإضراب المقرر غدا احتجاجا على رفع الضرائب

من المقرر أن يشارك العاملون في البنك المركزي في سريلانكا في الإضراب المقرر غدا الأربعاء، احتجاجا على رفع الضرائب، لينضموا بذلك للعاملين في قطاعات أخرى، ذلك وفقا لما أعلنته النقابة الممثلة لهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن النقابة القول في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ربما يحدث اضطراب لبعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ممثلو النقابة لشبكة ديرانا تي في، إن العاملين في مجلس كهرباء سيلون وهيئة موانئ سيرلانكا بدأوا حملة تقليص عملهم ابتداء من اليوم.

وقال مسؤول بنقابة الأطباء إنهم سوف ينضمون للاضراب غدا.

وكانت نقابات البنك المركزي في سريلانكا انضمت في بداية الشهر لإضراب احتجاجا على رفع الضريبة على الدخل التي تفرضها الحكومة من أجل تلبية شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، والذي من المتوقع الموافقة على منحه في 20 مارس الجاري.