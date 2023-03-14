رئيس جامعة المنيا يستقبل نظيره أيمن عثمان لتهنئته برئاسة جامعة أسوان

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، نظيره الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة المنيا.

وقدم أيمن عثمان، خالص التهاني للدكتور عصام فرحات، متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيد من تقدم الجامعة ورفعتها.

أعرب الجانبين عن تطلعهما في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين الجامعتين، وتبادل وجهات النظر على كل الأصعدة البحثية والعلمية.

وتم تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا الذي يعد نقلة نوعية في آلية الاختبارات والتقييم للطلاب، إلى جانب تفقد مركز الفنون والآداب والمؤتمرات والتعرف على نشاطاته خلال موسمه الثقافي لهذا العام.

كما شهد رئيس جامعة أسوان، كمحكماً خارجيا مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد أحمد عبد المعز المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنيا، بعنوان "تحسين نظام إدارة صيانة الطرق لمجموعة من الطرق في مدينة المنيا بمصر".

من جانبه، أعرب "فرحات" عن خالص شكره وسعادته بزيارة رئيس جامعة أسوان، مؤكدًا حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى بين الجامعتين، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق سواء على المستوى التعليمي والبحثي أو بالقطاع الطبي.