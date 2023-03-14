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ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون إلى 10 أشخاص

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 5:49 م
قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وادي النطرون بجنوب العلمين ارتفع إلى 10 مصابين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى العلمين المركزي، استقبل 10 أشخاص مصابين "بجروح قطعية وكسور، ردود، وكدمات"، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 25 بطريق وادي النطرون.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات 6 سيارات إسعاف، إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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