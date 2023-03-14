مدافع اتحاد جدة: النتيجة وليس الأداء هي ما يهم في المباريات الإقصائية

اعتبر أحمد بامسعود مدافع اتحاد جدة السعودي، أن ما يهم في مباريات الكؤوس هو الفوز وليس الأداء، لافتًا إلى أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام الفيحاء.

وفاز الاتحاد على الفيحاء 4/3 بركلات الترجيح في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال بامسعود في تصريحات تليفزيونية إن الفريق ليس لديه أي وقت لالتقاط الأنفاس والراحة نظرًا لتوالي المباريات، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبدأون من الآن الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري السعودي أمام الفتح.