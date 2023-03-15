كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه حصل على زيادة في البدل الصحفي لأعضاء نقابة الصحفيين، لأنه حق الزملاء، وزيادة البدل سيتم إقرارها وغير مرتبطة بشخصه أو نجاحه.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل حاليا على إقرار زيادة جديدة للعاملين في المؤسسات القومية.



وأكد أنه يعمل حاليا على إحداث نقلة نوعية في مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وحصل على مبلغ من الحكومة ومن خارج الحكومة.



وذكر أنه يعمل دراسة كاملة تعينه من خلال الميزانية المتاحة -40 مليون جنيه- لعمل أكبر ميزة للصحفيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منها، ومتوقع أن يكون قبل رمضان.



وأشار إلى أنه يريد توفير مستشفيات وأماكن طبية محترمة للزملاء الصحفيين، الموجودين في كل المحافظات.



