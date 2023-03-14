قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، تفاصيل المفاوضات الصعبة التي قادها لمدة أسبوعين، مع رئيس الوزراء ووزير المالية؛ من أجل زيادة معاش الصحين لـ 300 آلاف جنيه



وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه استطاع الحصول على أموال من وزارة المالية؛ لعمل نقلة حقيقية في مشروع العلاج؛ بعد الحصول على 6 ملايين جنيه؛ لدعم هذا المشروع.



وأضاف أن الصحفيين سيصرفون بدل النقابة بقيمة 3600 جنيه؛ من أول شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أنه قاتل من أجل الحصول على زيادة البدل الصحفي؛ من أجل دعم الصحفيين، وتعويضهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



وقال: «بدأت الشغلانة صحفي تحت التمرين 3 سنوات، وأعلم معاناة الصحفيين؛ وهناك مشكلة حقيقية إننا منلاقيش ورق بعد 6 أشهر، وهناك شائعات عن أني سأعمل على إلغاء بدل الصحفيين».



وتعهد ميري ببذل المزيد من الجهد؛ من أجل زيادة البدل مرة أخرى، نافيًا أي شائعات تتردد عن عمله على إلغاء بدل الصحفيين.





