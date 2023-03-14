 القبض على متهمين بحوزتهما 9 كيلو من مخدر الحشيش في بدر - بوابة الشروق
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القبض على متهمين بحوزتهما 9 كيلو من مخدر الحشيش في بدر

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 1:24 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات، وهاتفى محمول.

وفي واقعة أخرى ضُبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- حال استقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وعدد 32000 قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع، وعدد 1000 حقنة مجهولة المصدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.


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