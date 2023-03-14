وزير الدفاع البريطاني: استهداف قيادي في داعش خلال هجوم بطائرة مسيرة بسوريا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه تم استهدف إرهابي "بارز" في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان متورطا في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا.

وقال والاس لمجس العموم البريطاني إن الضربة تمت في ديسمبر الماضي، حيث تم إطلاق صاروخين "أصاب كلاهما الهدف بدقة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن والاس قوله لأعضاء مجلس العموم، إن "الشرق الأوسط لا يزال يأوي الإرهاب، ولذلك فإن بريطانيا لا تزال تدعهم حكومة العراق كجزء من التحالف الدولي ضد داعش".

وتابع: "في أواخر ديسمبر، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز ريبر تتم قيادتها عن بعد بشن غارة استهدفت عضوا قياديا في داعش في مدينة الباب شمال سوريا".

وأضاف: "الأفعال مثل هذه مهمة للغاية لتقليص التهديد الإرهابي وحماية المواطنين البريطايين ودعم شركائنا الدوليين".

كما تشن الولايات المتحدة هجمات في شمال سوريا تستهدف داعش، حيث قتلت زعماء التنظيم أبو بكر البغدادي في عام 2019 وأبو إبراهيم الهاشمي، وأبي الحسن الهاشمي القرشي في شهري مارس ونوفمبر العام الماضي على الترتيب.