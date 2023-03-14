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ذكرت تقارير صحفية أن عمار بورديم لاعب شباب بلوزداد قد خضع لمجلس تأديبي بالفريق، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال غير رياضية في مباراتي الفريق الماضيتين ضد كل من مولودية العلمة ببطولة كأس الجمهورية، والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن اللاعب خضع لمجلس تأديبي بعدما تم توقيع غرامة مالية عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قدم اعتذاره لرئيس مجلس إدارة النادي مهدي رابحي والذي تحدث معه بلهجة حادة، فيما عبر بورديم عن أسفه لزملائه والمدير الفني معتبرا أن ما حدث من انفعال كان لحظة غضب.

وأكد النادي حرصه على فرض الانضباط على مجموعة اللاعبين، من خلال تطبيق اللوائح بصرامة دون وجود أي أفعال تضر بمصلحة الفريق.

ويستعد بلوزداد لمواجهة الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.