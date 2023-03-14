المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد يحصد المركز الأول بمسابقة التميز الحكومي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندسة رشا شريف، وجميع العاملين بالمركز لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي في المراكز التكنولوجية.

وأقامت المسابقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 م» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها في المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.