كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية لأكثر من 11 ألف حالة اليوم الثلاثاء، لكنها واصلت تراجعها على نحو أسبوعي وسط اتجاه هبوطي عام للإصابات، حسبما أفادت السلطات الصحية.

وسجلت البلاد 11 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بينها 11 إصابة من الخارج، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 30 مليونا و650 ألفا و330 إصابة.

كما سجلت البلاد 6 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و121 وفاة.

ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 152 حالة، ارتفاعا من 142 حالة في اليوم السابق.