سول تشارك في تنظيم الدورة الثانية من مؤتمر قمة الديمقراطية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها ستعقد مؤتمر قمة الديمقراطية، في أواخر مارس الجاري، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، موضحة أن المؤتمر سيتيح فرصة لكوريا الجنوبية، لتأكيد توجهها للمساهمة في التضامن والتعاون الدوليين؛ من أجل استعادة الديمقراطية، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وجاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها المنسق الدبلوماسي متعدد الأطراف التابع لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في منتدى يحمل اسم "مؤتمر قمة الديمقراطية: معانيه وآفاقه"، نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية الكورية للسياسات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة الديمقراطية هي عبارة عن مبادرة طرحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لجمع الدول الديمقراطية واستعادة الزعامة الأمريكية عالميا، في مواجهة صعود الأنظمة الديكتاتورية على مستوى العالم، وقد عقد اجتماعه الأول عبر الفيديو في ديسمبر من عام 2021.

ومن المتوقع أن تُعقد الدورة الثانية من المؤتمر يومي 29 و30 من مارس، حيث تتولى كوريا الجنوبية مهمة التنظيم المشترك كممثلة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما ستتولى كل من هولندا دور التنظيم المشترك كممثلة لأوروبا، وزامبيا كممثلة لأفريقيا، وكوستاريكا كممثلة لأمريكا اللاتينية.