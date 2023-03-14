الحبس سنة لمتهمين بالبحث عن الآثار بمنزل قديم في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، الاثنين، كل من: "أ.ع.ال"، و"ط.ع.ال"، سمكريان، بالحبس لمدة عامًا واحدًا مع الشغل، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 500 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالتنقيب عن الآثار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 5103 لسنة 2022 جنايات اللبان، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان؛ يفيد ورود بلاغًا بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أنه وحال قيام المرور الأمني في نطاق دائرة القسم، استوقفت القوة بعض الأهالي وأخبروهم بوجود أعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص والدلوف إلى العقار تبين وجود 2 غرفة مفتوحة، أبوابها مُهجورة، الأولى بها بعض المتعلقات القديمة، والثانية يتوسطها حفرة بعمق 4 أمتار.

وأضافت التحقيقات أنه وأثناء ذلك تم العثور على بعض أدوات الحفر، وحال سؤال المتهمان تبين ترددهم على العقار والقيام بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار أسفل العقار.

وتبين من أقوال مفتشي الآثار أنه وبمعاينة العقار محل الواقعة، تبين وجود أعمال حفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار، واحتواء ناتج الحفر المعثور عليه داخل العقار على شواهد أثرية عبارة عن شقف فخار أثري، وهناك بعض الرديم، ووجود بعض الأجولة معبأ بداخلها ردم.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما للدائرة القضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن، والدكتور إيهاب السعدني.