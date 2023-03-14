 رئيس قناة السويس: نستوعب حاليا 92% من سفن العالم - بوابة الشروق
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رئيس قناة السويس: نستوعب حاليا 92% من سفن العالم

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 11:51 ص

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك منظومة متوفرة تتيح التعرف على حركة السفن في مختلف دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "بنشوف أي سفينة مش بتعبر قناة السويس وتسلك طريق آخر ونتكلم من العملاء ونعرض عليهم العبور من قناة السويس وتقديم عروض تسويقية".

وأشار إلى أن مردود هذا الأمر انعكس خلال جائحة كورونا عندما تم الإعلان عن تخفيضات من 15% إلى 75% للعبور، ما أسفر عن جذب نحو 1040 سفينة من الساحل الشرقي الأمريكي.

ولفت إلى أن القناة تستوعب حاليا 92% من سفن العالم التي يمكن عبور المجرى الملاحي، موضحا أن أعمال التطوير في القطاع الجنوبي لا تستهدف فقط التوسعة لكنها تشمل أيضا تعميق المجرى من 66 إلى 72 قدما.

ونوه بأن هذا الأمر يتيح عبور كل السفن التي سيتم بناؤها مستقبل، لا سيما أن كل المجرى الملاحي سيتم تعميق بالقدر نفسه.

وشدد على المتابعة المستمرة لعملية التطوير في سفن النقل البحري لتكون الجاهزية مناسبة لهذا التطوير بشكل مستمر.


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