دينية النواب تتساءل عن المخصصات المالية لتطوير مسجد الخازندارة بشبرا

عقد نواب اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز بشأن تأخر الانتهاء من أعمال ترميم مسجد الخازندارة في حى الساحل بشبرا.

استهل النائب أبانوب عزت عزيز الاجتماع بتوجيه سؤالا لوزارة الأوقاف حول ما إذا كانت المبالغ المخصصة من قبل الوزارة كافية لتجديد وتطوير مسجد بحجم مسجد الخازندارة.

رد على ذلك المهندس مجدي أبو عيد مدير إدارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، بأنه لا يوجد مانع في زيادة المخصصات المالية لتطوير مسجد الخازندارة، مؤكدا أنه يجب البدء فورا في إجراء مقايسة وبعدها يتم تخصيص مبالغ كافية.

من جهته، أوضح خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله، ذاكرا أن وزير الأوقاف وافق على مبلغ يصل 2 مليون و483 ألف لتطوير مسجد الخازندارة فى شبرا.