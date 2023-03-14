الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورات عن كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، دورات تدريبية عن كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص الآمن من تلك المخلفات؛ حفاظًا على البيئة وذلك بمركز شباب الصعايدة التابع لإدارة شباب الزينية.

وقالت المديرية، إن الدورات شارك فيها فرق الجوالة والجوالات من مركز الشباب، وتناولت محاضرات التخلص من المخلفات الإلكترونية بهدف توعية الشباب بمخاطر تلك المخلفات ووضع الحلول المناسبة للتخلص منها إعادة تدويرها لاستخدامها مرة أخرى.

وأكدت المديرية، أنها مستمرة في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بخصوص هذا الشأن في جميع مراكز الشباب بمختلف مدن وقرى المحافظة لأهمية رفع وعي الشباب بمخاطر عدم التخلص من المخلفات الإلكترونية، وذلك وفقًا لخطة الإدارة المركزية للشباب بالوزارة.