1000 كاتب إسرائيلي يدعون ألمانيا وبريطانيا لعدم استقبال نتنياهو

دعا 1000 كاتب وأكاديمي إسرائيلي، الثلاثاء، ألمانيا وفرنسا إلى عدم استقبال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإلغاء زيارته المقررة للبلدين الأوروبيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نحو ألف كاتب وأكاديمي ورجل فكر إسرائيليون بارزين دعوا ألمانيا وبريطانيا إلى إلغاء الزيارة السياسية المرتقبة لنتنياهو، لهما.

وأضافت: "كتب هؤلاء في عريضة نقلت إلى سفيري هاتين الدولتين المعتمدين في البلاد، أن إسرائيل تمر في مرحلة خطيرة من التحول من ديمقراطية مزدهرة إلى حكم استبدادي".

وبحسب الهيئة، حذر الموقعون على العريضة، من أن دفع إجراءات التشريع قدما قد يؤدي إلى مساس خطير بحقوق المواطن، والقضاء على الحريات للكتاب والفنانين.

وأشارت إلى أن "من بين الموقعين الكاتب الإسرائيلي الشهير دافيد غروسمان وغيره من الأسماء اللامعة".

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو، الأربعاء، إلى برلين ومن ثم يتوجه إلى بريطانيا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن محتجين دعوا إلى عرقلة وصول نتنياهو لمطار بن غوريون قرب تل أبيب، في طريقه إلى ألمانيا.

وأجبرت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، نتنياهو على مغادرة القدس الغربية إلى مطار بن غوريون، بمروحية في طريقه إلى إيطاليا بعد احتجاجات متظاهرين قرب المطار.

من جهة ثانية، أشارت هيئة البث إلى أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها لن تتواصل مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال زيارته باريس الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن سموتريتش سيصل إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر لم تحدد اسمه أو الجهة المنظمة له.

ويزور سموتريتش حاليا الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر تنظمه مؤسسة "إسرائيل بوندز" الإسرائيلية في واشنطن.

وامتنع مسؤولون أمريكيون عن اللقاء معه إثر تصريحات دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.