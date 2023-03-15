الأسد يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين غدا

وصل الرئيس السوري بشار الأسد في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ويلتقي الأسد مع بوتين يوم غد الأربعاء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية في سوريا وروسيا.



وقال بيان الكرملين إن الزعيمين سيناقشان تعاونهما السياسي والإغاثي والاقتصادي.



يشار إلى أن روسيا حليف حيوي للأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.



وتعتبر روسيا وتركيا وإيران هم رعاة ما يسمى بصيغة أستانا، حيث يتفاوض ممثلو الحكومة السورية والمعارضة على مستقبل البلاد.



ولدى كل من الدول الثلاث مصالح خاصة في سوريا. وتحتفظ روسيا، على سبيل المثال، بقواعد عسكرية مهمة هناك.



وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن بوتين والأسد التقيا آخر مرة في سبتمبر 2021 خلال زيارة للرئيس السوري إلى موسكو.