إسرائيل: إصابة شخص وفقدان اثنين بعد سقوط رافعة في البحر بعسقلان

أصيب شخص وفُقد اثنان آخران، بعد سقوط رافعة من فوق رصيف بحري في ميناء بمدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، في المياه، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية، إن السقوط غير العادي للرافعة، حدث نتيجة للطقس غير المعتاد والرياح القوية.

وأفادت الصحيفة بأن حالة الشخص المصاب "متوسطة"، مضيفة أنه يتلقى العلاج حاليا في مركز بارزيلاي الطبي.

ولم تنجح محاولات التواصل مع شخصين كانا يعملان في موقع الرافعة، ما دفع الشرطة للاعتقاد بأنهما مفقودان بعد سقوطهما في البحر.

وتجرى حاليا جهود مكثفة للبحث والإنقاذ، بمساعدة وحدات غطس تابعة للشرطة والبحرية الإسرائيلية، وجهات أخرى.