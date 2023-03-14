قيادي بحزب الله: الاتفاق الإيراني- السعودي بارقة أمل وضربة لمشروع العداء لإيران

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الإيراني- السعودي بارقة أمل لتعاون دول المنطقة وضربة لمشروع العداء لإيران.

وقال قاسم "فيما يتعلق بالملف الإيراني السعودي، نحن عبَّرنا عن سرورنا وسعادتنا بهذا الاتفاق، فهو بارقة أمل لتعاون دول المنطقة وأمنها وتطوير اقتصادها وتعزيز استقلالها وخياراتها الحرة".

وأضاف: "هذا الاتفاق هو ضربة قاضية لمشروع العداء لإيران الذي كان يعمل عليه الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع أمريكا، حيث أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لتكون إيران هي العدو بدل الكيان الإسرائيلي".

وعن الوضع في لبنان رأى قاسم: "لبنان في وضع صعب وهناك منظِّرون كُثر يتحدثون عن طريقة للحل وعن مخرج للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والأكثر هم الذين يصرخون دون أن يقدِّموا الحل".

وأضاف: "نحن وافقنا على دعم المرشح الوزير سليمان فرنجية على مرحلتين، المرحلة الأولى من دون أن نعلن والسبب في ذلك لأن نترك الفرصة للتفاهم مع القوى المختلفة كي نعلن معاً حتى لا يقال بأنَّنا أعلمنا قبلهم وأننا وافقنا قبلهم وأنهم لحقوا بنا، لكن وصلنا إلى طريق مسدود، لم يعد هذا الأمر غير المعلن نافع لتحقيق تقدم في الحوار مع الكتل المختلفة وانتقلنا إلى المرحلة الثانية".

ورأى قاسم أن "الاحتلال الإسرائيلي ليس عدواً للفلسطينيين فقط، لكنه عدو للبنانيين وللعرب وللمسلمين وللإنسانية، لأنَّه يبني كيانه على الجريمة والقتل والهدم وترويع الأطفال وأخذ الحقوق من الآخرين".

وصدر يوم الجمعة الماضي بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين أعلن عن توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين.