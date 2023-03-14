أمريكا وبريطانيا وأستراليا تضع خططا للغواصات النووية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفقت على جدول زمني محدد لتزويد أستراليا بغواصات تدار بالطاقة النووية لدعم التحالف الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف سوليفان قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه بدأت بالفعل استعدادات ملموسة لتدريب بحارة ومهندسين وفنيين وغيرهم من العمالة الأسترالية.

وستتمركز الغواصات الأمريكية والبريطانية اعتبارا من عام 2027 في السنوات التالية في أستراليا على أساس التناوب المنتظم.

وأضاف سوليفان إنه بعد مرحلة التدريب ، ستتلقى أستراليا أولا في ثلاثينيات العقد الحالي ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة، مع إمكانية زيادتها إلى خمس غواصات إذا تطلب الأمر ذلك.

،ويجتمع الزعماء الثلاثة في سان دييجو بولاية كاليفورنيا اليوم الاثنين لمناقشة التحالف الأمني المشترك" أوكوس".

ويشار إلى أنه تم تأسيس تحالف أوكوس منذ عام 2021، ويهدف للسماح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي-الهادي.

ووفقا للخبراء الأمنيين، فإن التحالف يهدف لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب الصين.

ولكن اليوم الاثنين ، أكد مسؤولي الحكومة الأمريكية أن الهدف الأساسي للتحالف هو الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للدفاع عن المنطقة وردع التهديدات المتزايدة للنظام والأمن الدوليين.

ولم يذكر المسؤولون الصين بالاسم إلا بعد سؤالهم، وردا على ذلك قالوا إن الصين من بين دول أخرى تهدد الاستقرار في المنطقة بشكل متزايد.

وأكد سوليفان أن التحالف لا يبعث برسالة إلى دولة بعينها لكنه "سيساعدنا على مواصلة أداء هذا الدور المهم لتحقيق الاستقرار للمساعدة في استمرار حماية السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية من العالم".

وأضاف أن التحالف كان "شفافا ويمكن التنبؤ به" وأن "الإعلان عن الخطط لم يأت من فراغ، بيد أنه تم الإعداد له منذ 18 شهرا منذ تشكيل التحالف".

يشار إلى أن التوتر الشديد يشوب العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ويرجع ذلك إلى قائمة كاملة من القضايا المثيرة للجدل. وترى حكومة بايدن أن الصين هي أكبر تحد جيوسياسي وتنافسي.

وتعتزم أستراليا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للغواصات النووية على ساحلها الشرقي. ويشار إلى أن هناك قاعدة بالفعل على ساحلها الغربي.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ميناء عسكري كبير في سان دييجو.

وقد أثار التحالف الجديد غضب فرنسا بعد عدم تنفيذ اتفاق لتزويد أستراليا بالغواصات بقيمة 56 مليار يورو ( 55ر59 مليار دولار) بسبب معاهدة تأسيس تحالف أوكوس.