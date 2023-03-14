التخطيط: المستفيدة من برنامج الحوافز المادية عند إنجاب طفلين تسحب النقود بالفوائد عند بلوغها 45 عاما

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، إن برنامج الحوافز المادية جزء من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 28 فبراير 2022.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البرنامج يمنح حافزًا للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين كحد أقصى، لافتة إلى أن قيمة الحافز 1000 جنيه.



وأوضحت أن الحافز يودع في حساب الزوجة بقيمة 1000 جنيه سنويًا، منوهة أن المرأة لن تسحبها سنويًا، بل ستسحبها بالفوائد عندما تتم 45 عامًا؛ لأن احتمالية الإنجاب تصبح أقل عند هذا العمر.



وذكرت مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يضم حزمة كبيرة من التدخلات، موضحة أنه يتسم بأن قضية السكان لا تتناولها وزارة بعينها.



ولفتت إلى أن المشروع يتعامل مع قضية السكان على أن لها أبعادًا مختلفة اقتصادية وصحية وبيئية وثقافية ومادية واجتماعية، مضيفة أنه يشمل عددًا من الوزارات كالتخطيط والصحة والتضامن والتعاون الدولي والتنمية المحلية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان.



وأشارت إلى أن المشروع يعمل على التمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية بالمجان، إلى جانب برنامج الحوافز المادية، معلنة تدريب عدد كبير من السيدات على برامج ريادة الأعمال، بالتعاون مع البنوك ووزارة التضامن.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية.



ويتضمن البروتوكول تحفيز السيدات في سن 21- 45 ومتابعتهم دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وادخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتي لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عامًا.