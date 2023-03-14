كييف: صواريخ روسية تستهدف وسط مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا

أطلق الجيش الروسي صواريخ استهدفت مناطق وسط مدينة كراماتورسك الرئيسية شرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب بيان تداولته وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "إن حالة الشر مستمرة في القتال ضد السكان المدنيين".

وأضاف زيلينسكي إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة، على الأقل، وأعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا، وقال إن هذه الأفعال ستشهد حتما عقوبات "عادلة"، مضيفا أن ستة مبان سكنية تضررت من الضربة الصاروخية.

يشار إلى أن روسيا شنت قبل أكثر من عام هجوما على نطاق واسع ضد أوكرانيا. ويمتد الخط الامامي للمواجهة لنحو 20 كيلومترا شرقي مدينة كراماتورسك. وتقع مدينة باخموت المتنازع عليها بشكل كبير على بعد نحو 30 كيلومترا من المدينة.

وقبل بداية الحرب، كان يعيش أكثر من 140 ألف شخص في كراماتورسك، ولكن يتردد أنه منذ ديسمبر تناقص عدد سكانها إلى نحو 80 ألف شخص فقط.