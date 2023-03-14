إغلاق سوق شهير للذهب في طهران بعد إذاعة إعلان تضمن امرأة بدون حجاب





أغلقت السلطات في إيران، سوقا شهيرا للذهب لأنه استخدم شريط فيديو للدعاية تظهر فيه امرأة لا ترتدي الحجاب.



وقالت صحيفة همشهري الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إغلاق منطقة بيع الذهب والمجوهرات بمركز كريم خان الشهير للتسوق في العاصمة طهران.



وفي المقطع الدعائي للسوق، تابعت الكاميرا امرأة لا ترتدي الحجاب الإلزامي، الذي يتفق مع قواعد اللباس الإسلامي الصارمة للنساء في أماكن التسوق في إيران.



وبعد الاحتجاجات التي اندلعت في فصل الخريف ضد نظام الحكم الإسلامي، بات المزيد من النساء يتجاهلن قواعد اللباس، وأصبحت السلطات في عديد من المدن تتغاضى الآن عن تلك المخالفات ولكن في الوقت ذاته، تتم مقاضاة من يخالفن شرط ارتداء الحجاب عبر وسائل المراقبة بالفيديو.



ورغم ذلك، فإن مخالفات القانون في مقاطع الفيديو الترويجية تعد شيئا جديدا.



ومنذ عدة أيام، أثارت مجموعة من الشابات الإيرانيات أزمة على المواقع الإلكترونية بعد نشر مقطع مصور راقص. وظهرت الشابات الخمس في المقطع وهن يرتدين ملابس فضفاضة، وبدون حجاب، أمام تجمع سكني في حي معروف بالعاصمة طهران. وتم نشر مقطع الفيديو المصور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري.



وأفادت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم إجبار الفتيات لاحقا على تقديم اعتذار علني .