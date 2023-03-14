مولر يعلق على قرار استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا لمباراتي بلجيكا وبيرو

تفاعل توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، بهدوء مع قرار استبعاده من قائمة المنتخب الألماني خلال المباراتين الدوليتين المقبلتين أمام بيرو وبلجيكا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمنحه الوقت للتركيز على مسيرته مع ناديه.

وأكد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني أن مولر - 33 عاما - لن يتواجد مع الماكينات خلال المباريات الودية في مارس الجاري ويونيو المقبل، لكن الباب لم يغلق في وجهه، وأنه قد يعود مجددا للمنتخب الوطني بدءا من سبتمبر المقبل وكذلك في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وأكد فليك أنه يرغب في منح الفرصة للمواهب الشابة، وأنه أبلغ مولر صاحب الـ121 مباراة دولية بقراره.

وأوضح مولر عبر شبكة "إنستجرام"، أنه لا يشعر بالغضب، مضيفا: "نقدر بعضنا البعض، وسنواصل تبادل الحديث بشكل جيد، وسنرى كيف تسير الأمور، أساند الأولاد في أول مباريات دولية لهم هذا العام".

وأضاف: "على المستوى الشخصي أريد استغلال فترة التوقف الدولي لإعداد نفسي بأفضل شكل ممكن للمهام المقبلة في بايرن".

وختم مولر بالقول: "إنها مرحلة حاسمة من الموسم بالنسبة للنادي، نحن في وضعية رائعة في جميع البطولات الثلاث، ولايزال أمامنا الكثير لفعله هذا الموسم، تعطشي للألقاب لم يقل".